Ancora con la Cremonese, ancora per 2-1: la Roma perde e scivola al quinto posto (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – Era un’occasione d’oro per la Roma, che complici le sconfitte di Inter e Atalanta e il più che abbordabile impegno in casa della Cremonese poteva contemporaneamente agganciare il secondo posto e allungare sul sesto, e invece in maniera clamorosa i giallorossi tornano a casa con zero punti collezionando la seconda figuraccia stagionale con i grigiorossi. La Roma aveva cominciato bene la partita, con buon pressing e palleggio a cui era mancata solo la precisione negli ultimi metri, salvo poi finire a sorpresa sotto nel punteggio grazie al goal della domenica di Tsadjout, il cui esterno sinistro al volo dal limite batte Rui Patricio. Da qui comincia una partita complicata per i capitolini, i quali non riescono più a rendersi pericolosi dalle parti di Carnesecchi, non trovando spazi e non riuscendo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023)– Era un’occasione d’oro per la, che complici le sconfitte di Inter e Atalanta e il più che abbordabile impegno in casa dellapoteva contemporaneamente agganciare il secondoe allungare sul sesto, e invece in maniera clamorosa i giallorossi tornano a casa con zero punti collezionando la seconda figuraccia stagionale con i grigiorossi. Laaveva cominciato bene la partita, con buon pressing e palleggio a cui era mancata solo la precisione negli ultimi metri, salvo poi finire a sorpresa sotto nel punteggio grazie al goal della domenica di Tsadjout, il cui esterno sinistro al volo dal limite batte Rui Patricio. Da qui comincia una partita complicata per i capitolini, i quali non riescono più a rendersi pericolosi dalle parti di Carnesecchi, non trovando spazi e non riuscendo ...

