Anche l'Italia è pronta a bandire TikTok per i dipendenti della Pubblica Amministrazione? (Di martedì 28 febbraio 2023) Prima gli Stati Uniti (seguiti a ruota Anche dal Canada), poi l'Unione Europea. Una lunga serie di decisioni che, ben presto, potrebbero portare Anche a conseguenze nel nostro Paese. Perché dopo il provvedimento preso dalla Commissione UE – parlando dell'obiettivo di ridurre al minimo i rischi in termini di cyber security -, lo spettro di TikTok vietato Anche in Italia (riferendosi esclusivamente ai dispositivi "di lavoro" registrati dai dipendenti della Pubblica Amministrazione) si sta facendo sempre più reale. A parlarne, nei giorni scorsi, è stato proprio Paolo Zangrillo, senatore e Ministro della PA del governo Meloni. LEGGI Anche > «Una decisione fondata su pregiudizi», la posizione di TikTok

