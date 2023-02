Anche James Bond stralciato dalla cancel culture: via “nero” e altri termini “problematici” dai romanzi (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb — La saga cinematografica di James Bond, con tutto il suo carico di mascolinità arbitrariamente etichettata come «tossica», patriarcato e sessismo, è stata, negli ultimi anni, oggetto di un’umiliante riscrittura woke culminata nel terribile No Time To Die dove il nostro 007 viene messo in pensione da una goffa «agenta» donna e nera, interpretata da Lashana Lynch. Ma evidentemente gli sforzi per rendere Bond il re della soia non sono stati ritenuti sufficienti. James Bond censurato dai quaccheri woke Dopo il caso dei romanzi di Roald Dahl, stralciati e stuprati dall’editore Puffin per aderire agli standard woke (salvo poi fare parzialmente marcia indietro dopo essere stato sommerso dalle critiche) Anche i romanzi di James ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb — La saga cinematografica di, con tutto il suo carico di mascolinità arbitrariamente etichettata come «tossica», patriarcato e sessismo, è stata, negli ultimi anni, oggetto di un’umiliante riscrittura woke culminata nel terribile No Time To Die dove il nostro 007 viene messo in pensione da una goffa «agenta» donna e nera, interpretata da Lashana Lynch. Ma evidentemente gli sforzi per rendereil re della soia non sono stati ritenuti sufficienti.censurato dai quaccheri woke Dopo il caso deidi Roald Dahl, stralciati e stuprati dall’editore Puffin per aderire agli standard woke (salvo poi fare parzialmente marcia indietro dopo essere stato sommerso dalle critiche)di...

