Anche il Parlamento europeo mette al bando TikTok: «A rischio privacy e sicurezza, tutti i dipendenti lo disinstallino» (Di martedì 28 febbraio 2023) Si stringe ulteriormente la morsa su TikTok all’interno delle istituzioni occidentali. A una settimana di distanza dalla Commissione, Anche il Parlamento europeo ha deciso di vietare TikTok sui dispositivi dei propri dipendenti. Nello specifico, si apprende dalla nota diffusa dall’istituzione, «dal 20 marzo 2023 TikTok non potrà più essere installato sui telefoni aziendali del Parlamento europeo», e che «la misura vale per i telefoni che usano l’applicazione di gestione mobile del Parlamento». L’accesso alla piattaforma della cinese ByteDance, inoltre, verrà impedito a tutti i dispositivi connessi alla rete WiFi del Parlamento Ue. Per coloro che hanno già l’app sul proprio telefono, ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Si stringe ulteriormente la morsa suall’interno delle istituzioni occidentali. A una settimana di distanza dalla Commissione,ilha deciso di vietaresui dispositivi dei propri. Nello specifico, si apprende dalla nota diffusa dall’istituzione, «dal 20 marzo 2023non potrà più essere installato sui telefoni aziendali del», e che «la misura vale per i telefoni che usano l’applicazione di gestione mobile del». L’accesso alla piattaforma della cinese ByteDance, inoltre, verrà impedito ai dispositivi connessi alla rete WiFi delUe. Per coloro che hanno già l’app sul proprio telefono, ...

