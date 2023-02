Anche Bisoli ha le sue grane | “A Benevento con dei problemi | cambierò tanto”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBolzano – Pierpaoloha presentato il match del turno infrasettimanale contro ilin programma domani sera al Ciro Vigorito (ore 20.30). Le parole del tecnico del Sudtirol, una delle squadre-rivelazione del campionato.– “Ci sono dei. Li abbiamo sia noi che il. Odogwu non so se verrà convocato, Belardinelli ha ancora dolore e non so come starà. Non dobbiamo piangerci addosso, devo fare delle scelte e ci saranno tre o quattro cambi rispetto alla gara con il Palermo e sono sicuro che chi giocherà darà il suo contributo. Ho fiducia, abbiamo un grande gruppo. Ambiente – “Non so idelnello specifico, troveremo un ambiente ostico che sta lottando per la salvezza ma ...