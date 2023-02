(Di martedì 28 febbraio 2023) L'esprime "forte preoccupazione per lavenutasi a creare dopo l'approvazione del decreto legge sulla cessione dei crediti, che non risolve in nessun modo il problema dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Patty66509580 : Ance, situazione bonus esplosiva,a rischio 115mila cantieri - Ultima Ora - ANSA - News24_it : Ance, situazione bonus esplosiva,a rischio 115mila cantieri - iconanews : Ance, situazione bonus esplosiva,a rischio 115mila cantieri - fisco24_info : Ance, situazione bonus esplosiva,a rischio 115mila cantieri: Betti, l'effetto complessivo del decreto causerà la re… - VeritaMaat : RT @tranellio: La presidente dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha smontato, con estrema chiarezza, le tesi sul Superbonu… -

L'esprime "forte preoccupazione per laesplosiva venutasi a creare dopo l'approvazione del decreto legge sulla cessione dei crediti, che non risolve in nessun modo il problema dei ...L'esprime "forte preoccupazione per laesplosiva venutasi a creare dopo l'approvazione del decreto legge sulla cessione dei crediti, che non risolve in nessun modo il problema dei ..."L'esprime forte preoccupazione per laesplosiva venutasi a creare dopo l'approvazione del decreto - legge sulla cessione dei crediti perché il decreto non risolve in nessun modo il ...

Ance, situazione bonus esplosiva,a rischio 115mila cantieri - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'Ance esprime "forte preoccupazione per la situazione esplosiva venutasi a creare dopo l'approvazione del decreto legge sulla cessione dei crediti, che non risolve in nessun modo il problema dei cred ...«Le occupazioni di immobili non possono essere un fenomeno tollerato». Il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, accoglie l'input del premier Giorgia Meloni, che nelle scorse settimane ...