Anas pubblicato il bando di gara per la costruzione della Pedemontana Piemontese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fsnews_it : A febbraio @StradeAnas ha pubblicato in Gazzetta ufficiale 7 bandi di gara per investimenti di oltre 1,4 miliardi ??… - blogsicilia : #notizie #sicilia Tangenziale di Gela prende forma, pubblicato bando da oltre 300 milioni - -

302,8 milioni l'importo complessivo per l'esecuzione degli interventi. 1800 giorni il tempo fissato per la realizzazione delle opere. I dettagli(Gruppo FS Italiane) hasulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di costruzione del Lotto 1, Stralci 1 e 2 della Pedemontana Piemontese per il collegamento tra l'A4 (...(Gruppo FS Italiane), a febbraio, hain Gazzetta ufficiale 7 bandi di gara per aumentare la sicurezza della propria rete, per un valore complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro su ...

Pedemontana Piemontese, pubblicato da Anas il bando di gara RaiNews

TRASVERSALE DELLE SERRE: AVVIATE LE PROCEDURE DI ... Anas

Sicurezza stradale, Anas lancia sette bandi per 1,4 miliardi di euro Informazioni Marittime

Pubblicati 7 bandi di gara dall’Anas: 304 milioni per la tangenziale di Gela Quotidiano di Sicilia

Anas, pubblicato esito gara per variante Vittoria-Comiso La Sicilia

Nell'ultimo mese sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale a febbraio 7 bandi di gara, per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale, che si aggiungono all'1,7 miliard ...Il governatore a tutto campo, dal regionalismo differenziato al terzo mandato dei sindaci passando per viabilità regionale ...