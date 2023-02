? Anarchici violenti, gli italiani non hanno paura di voi. L'analisi di Andrea Pasini (Di martedì 28 febbraio 2023) Non dobbiamo sottovalutare la pericolosità dei gruppi Anarchici violenti. Le istituzioni competenti sulla sicurezza della nostra Repubblica hanno già alzato la soglia di attenzione verso questi gruppi sovversivi. Gruppi che ormai da qualche mese stanno cercando, tramite lettere di minacce, manifestazioni violente, immagini raffiguranti il Presidente e Ministri della Repubblica che vengono tacciati come gli assassini di Alfredo Cospito e slogan violenti che inneggiano alla violenza e alla lotta contro lo Stato, di minacciare la nostra Nazione. L'ultima manifestazione è avvenuta all'esterno della Cassazione dove la Corte si stava pronunciando sulla revoca del 41 bis all'anarchico Cospito. I giudici di Cassazione non si erano ancora pronunciati a proposito del ricorso dell'uomo, ma gli Anarchici ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Non dobbiamo sottovalutare la pericolosità dei gruppi. Le istituzioni competenti sulla sicurezza della nostra Repubblicagià alzato la soglia di attenzione verso questi gruppi sovversivi. Gruppi che ormai da qualche mese stanno cercando, tramite lettere di minacce, manifestazioni violente, immagini raffiguranti il Presidente e Ministri della Repubblica che vengono tacciati come gli assassini di Alfredo Cospito e sloganche inneggiano alla violenza e alla lotta contro lo Stato, di minacciare la nostra Nazione. L'ultima manifestazione è avvenuta all'esterno della Cassazione dove la Corte si stava pronunciando sulla revoca del 41 bis all'anarchico Cospito. I giudici di Cassazione non si erano ancora pronunciati a proposito del ricorso dell'uomo, ma gli...

