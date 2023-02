Anarchici, Intelligence: “Minaccia più concreta su fronte eversivo interno” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sul fronte eversivo interno, le evidenze acquisite nel 2022, puntualmente condivise con le Forze di polizia, hanno nuovamente qualificato la Minaccia anarcoinsurrezionalista come la più concreta e vitale, caratterizzata da componenti militanti determinate a promuovere, attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio, progettualità di lotta incentrate sulla tipica ‘azione diretta distruttiva’”. E’ quanto sottolinea l’Intelligence italiana nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza. “Nell’alveo di una più ampia e totalizzante propensione alla sovversione verso l’intero “sistema”, l’attivismo anarchico, ancora estremamente diversificato quanto a obiettivi e modalità operative si è dispiegato principalmente su due direttrici ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sul, le evidenze acquisite nel 2022, puntualmente condivise con le Forze di polizia, hanno nuovamente qualificato laanarcoinsurrezionalista come la piùe vitale, caratterizzata da componenti militanti determinate a promuovere, attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio, progettualità di lotta incentrate sulla tipica ‘azione diretta distruttiva’”. E’ quanto sottolinea l’italiana nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza. “Nell’alveo di una più ampia e totalizzante propensione alla sovversione verso l’intero “sistema”, l’attivismo anarchico, ancora estremamente diversificato quanto a obiettivi e modalità operative si è dispiegato principalmente su due direttrici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francrossi68 : RT @riktroiani: ?? Gli 007: gli #anarchici sono oggi la minaccia più concreta in Italia. L'intelligence, nella relazione annuale al Parlamen… - SoniaLaVera : RT @riktroiani: ?? Gli 007: gli #anarchici sono oggi la minaccia più concreta in Italia. L'intelligence, nella relazione annuale al Parlamen… - riktroiani : ?? Gli 007: gli #anarchici sono oggi la minaccia più concreta in Italia. L'intelligence, nella relazione annuale al… - vivereitalia : Anarchici, Intelligence: 'Minaccia più concreta su fronte eversivo interno' - askanews_ita : Intelligence: la lotta al #41bis ha dato nuovo slancio alla minaccia anarchica #Cospito #Anarchici -