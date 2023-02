Anarchici: fonti, 'condizioni Cospito non preoccupano, peso aumentato' (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Lo stato di salute di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protesta contro il regime carcerario del 41 bis, sembra non destare particolare preoccupazione: "Le sue condizioni sono stazionarie, i valori risultano nella norma e fino a ieri ha assunto integratori" assicurano fonti giudiziarie e ospedaliere. "condizioni tali per cui non necessita di degenza" tanto che ieri è stato trasferito dall'ospedale San Paolo di Milano nel reparto Sai del carcere di Opera, dove "continua a essere assicurata la massima attenzione". Entrato nella struttura ospedaliera lo scorso 11 febbraio con un peso di circa 70 chili, "è stato dimesso con un peso di oltre 72 chili". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Lo stato di salute di Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protesta contro il regime carcerario del 41 bis, sembra non destare particolare preoccupazione: "Le suesono stazionarie, i valori risultano nella norma e fino a ieri ha assunto integratori" assicuranogiudiziarie e ospedaliere. "tali per cui non necessita di degenza" tanto che ieri è stato trasferito dall'ospedale San Paolo di Milano nel reparto Sai del carcere di Opera, dove "continua a essere assicurata la massima attenzione". Entrato nella struttura ospedaliera lo scorso 11 febbraio con undi circa 70 chili, "è stato dimesso con undi oltre 72 chili".

