Amici quando torna in onda? Sospesa anche la puntata del 28 febbraio (Di martedì 28 febbraio 2023) Amici quando torna in onda? Il daytime di Amici 22 non andrà in onda neanche oggi 28 febbraio. Mediaset ha comunicato che martedì 28 febbraio non saranno trasmesse su Canale 5 nuove puntate né di Uomini e Donne né di Amici, entrambi sospesi da venerdì 24 a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo. Amici quando torna in onda? Uomini e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023)in? Il daytime di22 non andrà inneoggi 28. Mediaset ha comunicato che martedì 28non saranno trasmesse su Canale 5 nuove puntate né di Uomini e Donne né di, entrambi sospesi da venerdì 24 a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo.in? Uomini e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioBallini : E certo. Soprattutto quando il Paese invaso non è il tuo. Quando la casa distrutta non è la tua. Quando il figlio… - UKRinIT : Dobbiamo stare fianco a fianco fino a quando la pace, la sicurezza e la stabilità non torneranno in Ucraina, in Eur… - Federic09296781 : RT @lavitapensataa: secondo la Nasoni Tavassi si sarebbe messo con Micol perché sorella di Clizia che sta con Ciavarro i cui genitori sono… - HachiSakura90 : @snowflowerss No l'hanno capito l'hanno capito! Lo stesso Bau ha proprio detto ad Edo che per colpa sua stra trasci… - AlessiaAlesia : RT @lavitapensataa: secondo la Nasoni Tavassi si sarebbe messo con Micol perché sorella di Clizia che sta con Ciavarro i cui genitori sono… -