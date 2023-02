Amici, Aka7even e LDA fidanzati con due sorelle: ecco chi sono (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli ex concorrenti di Amici Aka7even e LDA hanno ritrovato l’amore con due sorelle: si tratta di due gemelle famosissime. sono stati due protagonisti assoluti del talent show di Maria De Filippi, ma in due edizioni differenti. Aka7even ha incantato tutti con la sua voce nel corso ventesima edizione di Amici, mentre LDA ha deliziato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli ex concorrenti die LDA hanno ritrovato l’amore con due: si tratta di due gemelle famosissime.stati due protagonisti assoluti del talent show di Maria De Filippi, ma in due edizioni differenti.ha incantato tutti con la sua voce nel corso ventesima edizione di, mentre LDA ha deliziato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

