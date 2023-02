Ambiente e Salario minimo. La Schlein alla prova dei fatti (Di martedì 28 febbraio 2023) Ringrazia Enrico Letta per il lavoro svolto e conferma che il 12 marzo ci sarà l’assemblea che formalmente la eleggerà nuova segretaria del Partito democratico. Elly Schlein entra al Nazareno per il passaggio di consegne col segretario uscente che le regala un melograno, “simbolo di prosperità e di fortuna”. Ieri il passaggio di consegne con Letta. Il 12 marzo ci sarà l’assemblea che eleggerà formalmente Elly Schlein nuova segretaria del Pd Mette in chiaro che vuole partire dal popolo delle primarie che ha deciso di affidare a lei le redini del partito. Obiettivo è coinvolgerlo, renderlo partecipe della comunità democratica. “Ci riuniremo – dichiara Schlein – in questi giorni con la mia squadra per capire i primi passi e le prime scelte. Ma vorrei dire, sulla partecipazione, che vogliamo lavorare da subito per aprire il prima ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Ringrazia Enrico Letta per il lavoro svolto e conferma che il 12 marzo ci sarà l’assemblea che formalmente la eleggerà nuova segretaria del Partito democratico. Ellyentra al Nazareno per il passaggio di consegne col segretario uscente che le regala un melograno, “simbolo di prosperità e di fortuna”. Ieri il passaggio di consegne con Letta. Il 12 marzo ci sarà l’assemblea che eleggerà formalmente Ellynuova segretaria del Pd Mette in chiaro che vuole partire dal popolo delle primarie che ha deciso di affidare a lei le redini del partito. Obiettivo è coinvolgerlo, renderlo partecipe della comunità democratica. “Ci riuniremo – dichiara– in questi giorni con la mia squadra per capire i primi passi e le prime scelte. Ma vorrei dire, sulla partecipazione, che vogliamo lavorare da subito per aprire il prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CambreGasil : @giorgio_gori @ellyesse Mi scusi, per radicalizzazione intende: più salario; più diritti; migliore sanità, traspor… - _hildemara_ : AMP | Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico: “Saremo un bel problema per Meloni' - Elly Schlei… - CeciaS1 : @vienegiututto Il problema é che parlate per slogan e magari nessuno si é degnato di ascoltare un intero intervento… - GigiLigi3 : RT @stanzaselvaggia: @alessiolasta Schlein ha sempre parlato di lavoro, ambiente, scuola, salario minimo, diseguaglianze, molto meno di cul… - mikalis72 : @Silviaaaaa_28 @nonnachicca58 Scuola pubblica, sanità universalistica, Lotta alla Precarietà, salario minimo, ambie… -