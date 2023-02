Amazon, scoperta truffa ai danni degli utenti: ecco cosa è accaduto (Di martedì 28 febbraio 2023) La peggiore esperienza che possa capitare a chi compra online è un “bidone”. E purtroppo succede spesso anche su Amazon. Alzi la mano chi non ha fatto almeno una volta nella vita un acquisto su Amazon. La popolarissima piattaforma globale di e-commerce è diventata in pochi anni l’equivalente – fatte le debite proporzioni – dell’antica bottega sotto casa dove si poteva trovare di tutto e di più. Con la differenza che per trovarselo tra le mani basta un clic. Ma non è tutto oro quel che luccica. Tolleranza zero di Amazon sui prodotti contraffatti – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)La comodità, la convenienza e la velocità assicurate dal canale virtuale di Amazon sono un’arma a doppio taglio. La dimensione “aperta” del grande negozio online presta il fianco ai furbetti pronti ad approfittare dei malcapitati di turno. E non ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 febbraio 2023) La peggiore esperienza che possa capitare a chi compra online è un “bidone”. E purtroppo succede spesso anche su. Alzi la mano chi non ha fatto almeno una volta nella vita un acquisto su. La popolarissima piattaforma globale di e-commerce è diventata in pochi anni l’equivalente – fatte le debite proporzioni – dell’antica bottega sotto casa dove si poteva trovare di tutto e di più. Con la differenza che per trovarselo tra le mani basta un clic. Ma non è tutto oro quel che luccica. Tolleranza zero disui prodotti contraffatti – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)La comodità, la convenienza e la velocità assicurate dal canale virtuale disono un’arma a doppio taglio. La dimensione “aperta” del grande negozio online presta il fianco ai furbetti pronti ad approfittare dei malcapitati di turno. E non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : LOIJMK Wickel Top da donna Star Women 's print-up bandiera patriottica, gilet da donna, camicetta americana, senza… - ShoppingAlertIT : LOIJMK Canotta da donna con schiena scoperta, casual, da donna, senza maniche, a righe, per vacanze, estiva, senza… - ShoppingAlertIT : LOIJMK Party Top da donna con stampa sexy, senza spalline, senza maniche, con schiena scoperta, in raso, da donna… - ShoppingAlertIT : OUTEW Leibchen - Set di top da donna, sexy, con scollo rotondo, senza maniche, con cinturino, tinta unita, arriccia… - ShoppingAlertIT : Yokbeer Reggiseno Sportivo Post-chirurgia da Donna con Chiusura Frontale, Supporto per Il Seno, Schiena Scoperta Se… -