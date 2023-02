Amanti e rapinatori in fuga sul balcone a tre piazze | Biagio Izzo torna all’Augusteo

(Di martedì 28 febbraio 2023)al teatro Augusteo di Napoli (tta Duca D’Aosta 263) con il suo nuovo spettacolo intitolato “a 3”, scritto da Mirko Setaro e Francesco Velonà, con la regia di Pino L’Abbate, da venerdì 3 a domenica 12 marzo. Sul palco anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo. Lo spettacolo è prodotto da Tradizione e Turismo e AG Spettacoli, con le musiche di Antonio Caruso, costumi di Federica Calabrese, scene di Massimo Comune, luci di Luigi Raia, produzione esecutiva Giacomo Monda. La trama Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto i collegamenti col resto d’Italia. Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i ...

