Altro che 15 milioni, Pellegrini alla Lazio è un flop da zero minuti. E la Juve... (Di martedì 28 febbraio 2023) Luca Pellegrini ha voluto a ogni costo andare alla Lazio. Voleva farlo già a inizio mercato, ma la Juve e l'Eintracht di comune accordo... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Lucaha voluto a ogni costo andare. Voleva farlo già a inizio mercato, ma lae l'Eintracht di comune accordo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Piantedosi: 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei pro… - Eurosport_IT : CAMILA: CE L’HAI FATTA ???? In Messico l’azzurra ha battuto la svedese Rebecca Peterson per 7-6 (3), 1-6, 6-2: una p… - Giorgiolaporta : Scappare da un partito perdente per andare a sostenere il candidato perdente di un altro partito perdente... Quand… - JajaBridgetJone : @lapinessafrancy Verissimo. Chiunque abbia amato almeno una volta, sa che questa frase è una metafora illusoria, è… - agad85 : @UomoSenzaMolto @MilanNewsit Il problema è che uno gioca a sinistra l'altro a destra, sennò quasi quasi... ???????? ?????? -