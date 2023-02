Almeno 6000 bambini ucraini portati in Russia. Il report: “Nei campi rieducazione politica e militare” (Di martedì 28 febbraio 2023) Almeno 6000 bambini ucraini portati in campi di rieducazione in Russia. È quanto denuncia il report della Yale School of Public Health, a distanza di un anno dall’inizio della guerra. Le strutture individuate dalla ricerca sono 43, di cui 7 nella occupata Crimea. “Molti bambini vengono riportati alle famiglie di origine, ma di molti altri non si sa se siano stati o meno riconsegnati”, si legge nel rapporto. Un sistema complesso, in cui i genitori ucraini forniscono formalmente il consenso per mandare i figli in queste strutture. Precisa il report: “I dati suggeriscono che molti dei consensi vengono dati sotto costrizione e sono quindi non validi”. Educazione russa – I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)indiin. È quanto denuncia ildella Yale School of Public Health, a distanza di un anno dall’inizio della guerra. Le strutture individuate dalla ricerca sono 43, di cui 7 nella occupata Crimea. “Moltivengono rialle famiglie di origine, ma di molti altri non si sa se siano stati o meno riconsegnati”, si legge nel rapporto. Un sistema complesso, in cui i genitoriforniscono formalmente il consenso per mandare i figli in queste strutture. Precisa il: “I dati suggeriscono che molti dei consensi vengono dati sotto costrizione e sono quindi non validi”. Educazione russa – I ...

