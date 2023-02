Almè | gli amici di Christian e Riccardo | “Morti facendo ciò che amavano | è l’unica consolazione”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 febbraio 2023). L’aria gelida di questi giorni rispecchia l’atmosfera che si respira per le strade di. Gli abitanti sono raggelati dopo la notizia della scomparsa diCornago eFarina, i due escursionisti di 35 e 38 anni tragicamente scomparsi sabato mattina sul monte Grignone, nel Lecchese. Lunedì pomeriggio le loro salme hanno fatto ritorno in paese. La camera ardente diè stata allestita nella chiesetta accanto alla Parrocchiale, dove mercoledì mattina sarà celebrato un unico funerale per entrambi. Per quel giorno il sindaco Massimo Bandera ha proclamato il lutto cittadino in omaggio ai due, inseparabili, che avevano persino preso casa vicino, lungo la Provinciale, nei pressi del supermercato Migross. Il via vai di chi si reca a salutare Cornago per ...