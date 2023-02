Allerta meteo Gialla su tutta la Campania (Di martedì 28 febbraio 2023) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi martedì 28 febbraio alle 14 di domani, mercoledì 1 marzo su tutta la Campania. Le precipitazioni saranno sparse e potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche intenso. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 28 febbraio 2023) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle 18 di oggi martedì 28 febbraio alle 14 di domani, mercoledì 1 marzo sula. Le precipitazioni saranno sparse e potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche intenso. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. La Protezione Civile della Regioneraccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi. Segui ZON.IT su Google News.

