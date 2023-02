Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 1 marzo: ancora freddo e pioggia, le previsioni (Di martedì 28 febbraio 2023) Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha diramato un’Allerta meteo gialla per maltempo. Previste piogge e temporali a Roma lungo tutto l’arco della giornata. Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani Tornano i temporali in tutta Italia. Quella che comincia oggi, martedì 28 febbraio, sarà una settimana caratterizzata dal maltempo e dal freddo. Nel nord Italia le temperature praticamente crolleranno, mentre al centro e al sud resteranno ben sopra lo zero. Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha diramato un’Allerta meteo gialla per maltempo. Previste piogge e temporali a Roma lungo tutto l’arco della giornata, ma il brutto tempo, come detto, sarà una costante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Per oggi la Protezione Civile delha diramato un’gialla per maltempo. Previste piogge e temporali alungo tutto l’arco della giornata.e nelper domani Tornano i temporali in tutta Italia. Quella che comincia oggi, martedì 28 febbraio, sarà una settimana caratterizzata dal maltempo e dal. Nel nord Italia le temperature praticamente crolleranno, mentre al centro e al sud resteranno ben sopra lo zero. Per oggi la Protezione Civile delha diramato un’gialla per maltempo. Previste piogge e temporali alungo tutto l’arco della giornata, ma il brutto tempo, come detto, sarà una costante ...

