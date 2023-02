Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno | terapie per Raspadori | Di Lorenzo in gruppo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Prosegue la preparazione per ilin vista della gara contro la Lazio in programma venerdì 3 marzo allo Stadio Maradona, ecco il report ufficiale del club: La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente ilè stato impegnato in una partita a campo ridotto, seguita da lavoro tecnico tattico. Chiusura con lavoro di forza e partita a tema.ha fatto. Diha svolto l'intera seduta in. Il capitano azzurro ha festeggiato ieri la nascita della secondogenita Carolina.

Proprio a causa del lieto evento, Di Lorenzo ha dovuto saltare l'della giornata di ieri, in vista della gara contro la Lazio di venerdì, chiedendo alla società un permesso ...per il Pisa Sporting Club atteso domani (ore 20.30) dalla sfida con il Parma valida per il turno infrasettimanale del campionato Cadetto. Sul prato dell'Arena i nerazzurri hanno ...È questo il motivo per il quale oggi Di Lorenzo ha saltato l'a Castel Volturno, usufruendo di un permesso speciale accordato dal club. Carolina Di Lorenzo è nata oggi 27 ...

