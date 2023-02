Allegri pronto a battere l’Inter: ecco il nuovo difensore per beffare Marotta (Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino il profilo di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino nel mirino anche dell’Inter di Beppe Marotta: le ultimissime notizie di calciomercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus di Massimilianoavrebbe messo nel mirino il profilo di Perr Schuurs,centrale del Torino nel mirino anche deldi Beppe: le ultimissime notizie di calciomercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Chi è Barrenechea, il ragazzo che Allegri non ha voluto prestare. E che oggi è pronto per il #derby #JuveToro - AleGobbo87 : RT @Josse34775797: Pistocchi - Avsim, non so se il mondo è pronto. Ennesima provocazione oppure olocausto nucleare veramente alle porte ? #… - MikyTarricone : @DiegoDeLucaTwit È pronto per il dopo Allegri. - infoitsport : Enzo Barrenechea titolare nel derby, Allegri pronto a sorprendere il Torino - Alessan43626162 : RT @Josse34775797: Pistocchi - Avsim, non so se il mondo è pronto. Ennesima provocazione oppure olocausto nucleare veramente alle porte ? #… -