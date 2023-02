Allarme sicurezza nei cieli di San Pietroburgo per un oggetto volante: sospeso il traffico aereo (Di martedì 28 febbraio 2023) Voli sospesi all’aeroporto di San Pietroburgo: in città è scattato l’Allarme dopo le notizie diffuse da alcuni media russi dell’avvistamento di un oggetto volante non identificato nei cieli, per l’abbattimento del quale sono subito decollati diversi caccia. Almeno cinque voli domestici decollati da Mosca e diretti a San Pietroburgo – mostrano le traiettorie sul sito di monitoraggio Flight Radar – sono tornati indietro. Secondo quanto riferito dalla Reuters, le autorità non hanno spiegato la decisione di fermare i voli. Stando alle prime ricostruzioni, citate dalla Tass, l’oggetto “misterioso” potrebbe essere un drone. L’Allarme è stato diramato per un raggio di 200 chilometri ed è rimsto attivo per un’ora, fino alle 11.20 italiane. “Vi informiamo ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Voli sospesi all’aeroporto di San: in città è scattato l’dopo le notizie diffuse da alcuni media russi dell’avvistamento di unnon identificato nei, per l’abbattimento del quale sono subito decollati diversi caccia. Almeno cinque voli domestici decollati da Mosca e diretti a San– mostrano le traiettorie sul sito di monitoraggio Flight Radar – sono tornati indietro. Secondo quanto riferito dalla Reuters, le autorità non hanno spiegato la decisione di fermare i voli. Stando alle prime ricostruzioni, citate dalla Tass, l’“misterioso” potrebbe essere un drone. L’è stato diramato per un raggio di 200 chilometri ed è rimsto attivo per un’ora, fino alle 11.20 italiane. “Vi informiamo ...

