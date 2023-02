Alla Biblioteca Astense tornano gli incontri di Crescerleggendo (Di martedì 28 febbraio 2023) Iscrizioni entro il 10 marzo 2023, massimo 70 iscritti, tramite il form disponibile qui: https://Bibliotecastense.it/bibliobimbi/Crescerleggendo - 2023 - e - gia - domani/ Quota unica di iscrizione ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 28 febbraio 2023) Iscrizioni entro il 10 marzo 2023, massimo 70 iscritti, tramite il form disponibile qui: https://stense.it/bibliobimbi/- 2023 - e - gia - domani/ Quota unica di iscrizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Nel centro di Milano, vicino alle strade del lusso e della moda, è nata una biblioteca privata ma gratuita e aperta… - GazzettadAsti : Alla Biblioteca Astense tornano gli incontri di Crescerleggendo - luciadeidd : pausa di due ore e mezza tra una lezione e l’altra sono andata in biblioteca a dormire tra un po’ vado alla seconda lezione - CarloA : Ho chiesto di un libro per un esame alla libreria del campus, mi hanno detto che non ce l’hanno e non è ordinabile… - GenovaEventi : Proseguono gli appuntamenti con 'le Storie in Origami' a cura del Genova Japanese Club! Appuntamento sabato 11/03… -