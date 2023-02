Alfasigma, 333 licenziamenti in tutta Italia: a rischio posti di lavoro anche a Pomezia (Di martedì 28 febbraio 2023) Il colosso farmaceutico Alfasigma (ex SigmaTau a Pomezia) ha annunciato a febbraio un piano di “riduzione del personale” che coinvolgerà complessivamente 333 lavoratori in tutta Italia. Di questi alcuni, anche se solo una parte minore, sono impiegati nello stabilimento di Pomezia, il sito più grande insieme a quello della sede di centrale di Bologna. Un’iniziativa che arriva a distanza di qualche mese dall’acquisizione da parte di Alfasigma dell’azienda farmaceutica Sofar e che avrebbe creato un ‘surplus’ delle medesime figure lavorative ora finite in esubero nel gruppo. A questo, come spiegato dall’Azienda stessa, si sono sommate “esigenze di riorganizzazione” legate alla “sostituzione delle competenze e all’eliminazione di quelle non più necessarie e/obsolete”, oltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Il colosso farmaceutico(ex SigmaTau a) ha annunciato a febbraio un piano di “riduzione del personale” che coinvolgerà complessivamente 333 lavoratori in. Di questi alcuni,se solo una parte minore, sono impiegati nello stabilimento di, il sito più grande insieme a quello della sede di centrale di Bologna. Un’iniziativa che arriva a distanza di qualche mese dall’acquisizione da parte didell’azienda farmaceutica Sofar e che avrebbe creato un ‘surplus’ delle medesime figure lavorative ora finite in esubero nel gruppo. A questo, come spiegato dall’Azienda stessa, si sono sommate “esigenze di riorganizzazione” legate alla “sostituzione delle competenze e all’eliminazione di quelle non più necessarie e/obsolete”, oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Alfasigma, 333 licenziamenti in tutta Italia: a rischio posti di lavoro anche a Pomezia - informatori_it : ?? #Alfasigma annuncia 333 #licenziamenti, soprattutto nella rete di informazione scientifica. Previste 8 ore di… - UsrVeneto : RT @FemcaCISL: ?? È #sciopero contro i 333 licenziamenti annunciati in #Alfasigma ??leggi il comunicato unitario ???? - Cisl_ER : RT @FemcaCISL: ?? È #sciopero contro i 333 licenziamenti annunciati in #Alfasigma ??leggi il comunicato unitario ???? - CislNazionale : RT @FemcaCISL: ?? È #sciopero contro i 333 licenziamenti annunciati in #Alfasigma ??leggi il comunicato unitario ???? -