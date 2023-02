Alessio Vassallo, chi è la fidanzata Ginevra Pisani (Di martedì 28 febbraio 2023) La fidanzata di Alessio Vassallo è Ginevra Pisani, nata nel 1998 e ha iniziato la sua carriera a quattordici anni nel mondo della moda. Successivamente ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, con il quale ha intrapreso una relazione di ben tre anni, prima di prendere strade diverse. Dopo la relazione, la giovane fidanzata dell’attore è diventata famosa per il grande pubblico grazie al ruolo di Professoressa dell’Eredità, quiz di successo su Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Alessio Vassallo è nato a Palermo il 10 Agosto del 1983. La recitazione fa parte della sua vita da sempre, tanto da avere esordito come attore quando era ancora un bambino. Dopo tanti anni in teatro, che per sua stessa ammissione hanno costituito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladi, nata nel 1998 e ha iniziato la sua carriera a quattordici anni nel mondo della moda. Successivamente ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, con il quale ha intrapreso una relazione di ben tre anni, prima di prendere strade diverse. Dopo la relazione, la giovanedell’attore è diventata famosa per il grande pubblico grazie al ruolo di Professoressa dell’Eredità, quiz di successo su Rai 1 condotto da Flavio Insinna.è nato a Palermo il 10 Agosto del 1983. La recitazione fa parte della sua vita da sempre, tanto da avere esordito come attore quando era ancora un bambino. Dopo tanti anni in teatro, che per sua stessa ammissione hanno costituito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : Alessio Vassallo ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovanna Civitillo, Alessio Vassallo e Denise Tantucci ospiti a “Oggi è un altro giorno” - mediterranew : Alessio Vassallo in “Sei donne” su Rai 1... - toscani65652 : Alessio Vassallo, ispettore nel noir tv «Sei donne»: «Indago per scoprire me stesso» - Dicolamia123 : RT @TeleVisionaro: ?? Rai Fiction presenta #SeiDonne - Il Mistero di Leila Con Maya Sansa Isabella Ferrari Ivana Lotito Denise Tantucci Ale… -