Alessio Vassallo, chi è la fidanzata Ginevra Pisani: età, carriera, foto e Instagram (Di martedì 28 febbraio 2023) Oggi è un altro giorno, nuovo appuntamento con il salotto pomeridiano targato Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti della puntata ci sarà, tra gli altri, anche l’attore italiano Alessio Vassallo che torna in tv con la fiction “Sei Donne”. Oltre alla sua sfera professionale, Vassallo è noto per la sua relazione con Ginevra Pisani, volto di Uomini e Donne ma anche de L’Eredità in veste di Professoressa. Ma cosa sappiamo su di lei? Conosciamola meglio con questo articolo! Da Uomini e Donne a L’Eredità, chi è Ginevra Pisani la fidanzata di Alessio Vassallo Ginevra Pisani è nata a Napoli nel 1998, ha 23 anni e seppur giovanissima è già un volto noto della televisione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Oggi è un altro giorno, nuovo appuntamento con il salotto pomeridiano targato Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti della puntata ci sarà, tra gli altri, anche l’attore italianoche torna in tv con la fiction “Sei Donne”. Oltre alla sua sfera professionale,è noto per la sua relazione con, volto di Uomini e Donne ma anche de L’Eredità in veste di Professoressa. Ma cosa sappiamo su di lei? Conosciamola meglio con questo articolo! Da Uomini e Donne a L’Eredità, chi èladiè nata a Napoli nel 1998, ha 23 anni e seppur giovanissima è già un volto noto della televisione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Alessio Vassallo: chi è, età, carriera, film, chi è la fidanzata, foto, Instagram - altrogiornorai1 : Alessio Vassallo ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovanna Civitillo, Alessio Vassallo e Denise Tantucci ospiti a “Oggi è un altro giorno” - mediterranew : Alessio Vassallo in “Sei donne” su Rai 1... - toscani65652 : Alessio Vassallo, ispettore nel noir tv «Sei donne»: «Indago per scoprire me stesso» -