Alessia Pifferi prova a evitare l' ergastolo | ecco la sua ultima carta

Alla sbarra. È stato fissato per il prossimo 27 marzo davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo per, la 37enne in carcere da fine luglio scorso per aver lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, di quasi un anno e mezzo, abbandonata da sola in casa per sei giorni mentre la ...Lo dicono i magistrati di Milano: 'La piccola Diana morta di stenti' , perciòandrà a giudizio il 27 marzo e rischia l'ergastolo . È stata fissata dunque la prima udienza per la madre milanese imputata dell'omicidio per abbandono di sua figlia . La 37enne dovrà ...La data chiave sul calendario è quella del 27 marzo prossimo . Sarà quel lunedì a dar inizio davanti ai giudici della Corte d'Assise di Milano al processo nei confronti di, la 37enne in carcere da fine luglio scorso per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana , di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola all'interno di un appartamento di ...

Alessia Pifferi a processo: cosa rischia la mamma che ha lasciato morire di stenti sua figlia MilanoToday.it

L'ultima carta di Alessia Pifferi si chiama richiesta di abbreviato “condizionato” alla perizia psichiatrica. Significa che la 37enne, che lasciò morire di stenti la figlia Diana di poco meno di un ...La madre Alessia Pifferi andrà a processo con giudizio immediato. Lo anticipa Quarto Grado. Lasciò morire la figlia, Alessia Pifferi a processo con giudizio immediato Il gip Fabrizio Filice ha accolto ...