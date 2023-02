Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Alcaraz salta Acapulco: 'Stiramento alla coscia, devo fermarmi' - Gazzetta_it : #Alcaraz salta Acapulco: 'Stiramento alla coscia, devo fermarmi' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Nadal salta l'esibizione a Las Vegas con Alcaraz: tornerà sul rosso? -

Era nell'aria ed è arrivata l'ufficialità. Carlos, numero 2 al mondo, ha annunciato che salterà il torneo di Acapulco dopo il riacutizzarsi dell'infortunio alla coscia destra avvertito in finale a Rio de Janeiro. Subito dopo è arrivato anche ...Un problema cheha definito simile a quello che l'ha costretto a rinunciare all'Australian Open a inizio stagione. Ci saranno Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, il campione in carica Taylor ...... che alle NextGen di Milano aveva domato l'amico Musetti5 Dopo il doppio infortunio, non ... ex numero 1 del mondo e regina di 2 Slam che, in crisi totale,la stagione sul cemento ...

Alcaraz salta Acapulco: "Stiramento alla coscia, devo riposarmi" La Gazzetta dello Sport

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, preparará el asalto a la hierba de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, disputando el torneo de Queen's, según confirmaron es ...Una vez pasada la jornada inaugural, llegó el día 2 del Abierto Mexicano de Tenis 2023. La segunda jornada de actividades en el cuadro principal traerá consigo el debut, aún no del todo confirmado, de ...