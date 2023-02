Albinoleffe | striscione polemico fuori dallo stadio | “Così non va | onorate la maglia”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 febbraio 2023) Zanica. La crisi di risultati e di gioco che ha colpito l’in questo inizio di 2023 sta lasciando strascichi pesanti e i primi malumori nell tifoseria iniziano a farsi sentire. Nella serata di lunedì (27 febbraio)Stadium a Zanica è stato esposto unoindirizzato alla dirigenza e ai giocatori: “Società,non va.i cogl…i!!!la”. La firma è NGA98, del gruppo di tifoseria organizzata ‘Nuova Guardia’. I blucelesti vengono da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata in casa con il Renate dopo il cambio in panchina, con l’esonero di Biava e l’arrivo di Claudio Foscarini. Il momento negativo con soli quattro punti conquistati in ...