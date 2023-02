Albertini: “Il Milan arriva alla Champions con la testa giusta” (Di martedì 28 febbraio 2023) Intervistato da La Gazzetta dello sport, Demetrio Albertini ha parlato della corsa scudetto e della ripresa del Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 febbraio 2023) Intervistato da La Gazzetta dello sport, Demetrioha parlato della corsa scudetto e della ripresa del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Albertini: “Il @acmilan arriva alla Champions con la testa giusta” #SempreMilan #ACMilan #Milan - infoitsport : Albertini spinge il Milan: «In Champions contro il Tottenham può farcela» - infoitsport : Albertini sul Milan: 'In campo è tornato il sentimento, ho fiducia per la Champions' - infoitsport : Senti Albertini: “Il momento buio di gennaio ha messo il Milan…” - infoitsport : Albertini: 'Scudetto al Napoli? Il Milan non ha saputo gestire entusiasmo del successo' -