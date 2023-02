Al Milan basta la presenza di Ibra per vincere (Il Giornale) (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Milan è tornato a vincere in Serie A da quando Ibrahimovic è tornato in panchina. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale. In pratica, basta la presenza di Ibra. “Ibra è stato di parola. «Adesso torno e cambia la musica» promise qualche settimana fa prima di far tremare ancora una volta San Siro dalle fondamenta al suo riscaldamento e alla partecipazione finale della sfida con l’Atalanta chiusa dal sigillo di Messias. La musica del Milan è cambiata improvvisamente e dalle stecche del mese di gennaio è passato agli acuti del mese di febbraio, chiuso domenica notte con quel rotondo 2-0 sull’Atalanta disarmata e lasciata sei punti dietro”. Ibra è tornato in attività e il percorso del Milan è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilè tornato ain Serie A da quandohimovic è tornato in panchina. Lo scrive Franco Ordine su Il. In pratica,ladi. “è stato di parola. «Adesso torno e cambia la musica» promise qualche settimana fa prima di far tremare ancora una volta San Siro dalle fondamenta al suo riscaldamento e alla partecipazione finale della sfida con l’Atalanta chiusa dal sigillo di Messias. La musica delè cambiata improvvisamente e dalle stecche del mese di gennaio è passato agli acuti del mese di febbraio, chiuso domenica notte con quel rotondo 2-0 sull’Atalanta disarmata e lasciata sei punti dietro”.è tornato in attività e il percorso delè ...

