Al-Khelaifi indagato per rapimento e tortura: si muove la giustizia francese (Di martedì 28 febbraio 2023) Una storia dal passato torna ad inquietare Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del PSG è indagato per rapimento e tortura e, nella giornata... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Una storia dal passato torna ad inquietare Nasser Al-. Il presidente del PSG èpere, nella giornata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Al Khelaifi nella bufera: indagato in Francia per rapimento e tortura #AlKhelaifi #psg #sportmediaset - infoitsport : Dalla Francia - PSG,Al Khelaifi indagato: l'accusa è gravissima! - mhejuventusdk : RT @cmdotcom: #AlKhelaifi indagato per rapimento e tortura: si muove la giustizia francese - venividi_wc : PSG, Al Khelaifi indagato in Francia per rapimento e tortura. A denunciarlo sarebbe stato il fair play finanziario. #PSG #AlKhelaifi - cmdotcom : #AlKhelaifi indagato per rapimento e tortura: si muove la giustizia francese -