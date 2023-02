(Di martedì 28 febbraio 2023) Iltorna sull’evento andato in scena ieri sera, il. Le parole del giornalista Barney Ronay non sono certo di elogio e ammirazione verso la massima istituzione del calcio e verso il presidente. “Jenas il presentatore, ndr ha insistito per chiamare Gianni“Mr President” e “President”, che è arrivato. Quando il presentatore ha definito la finale di Qatar 2022una delle migliori”, conal suo fianco, è calato il gelo in sala.” E ancora, prendendo in giro lo stesso: “deve aver pensato Oggi mi sento a capo di un territorio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MadridXtra : ???? David Alaba’s vote for FIFA BEST: 1. Messi 2. Benzema 3. Mbappe - MadridXtra : ???? Modric’s vote for FIFA BEST: 1. Benzema 2. Messi 3. Mbappe - napolista : “Al Fifa Best Player Infantino trattato come se fosse Marilyn Monroe” (Guardian) Stroncatura del quotidiano: “Mand… - barra_momo : RT @pa_invisible: 7 ballons d'or 7 fifa the best 77e prix individuel - yellowper_ : RT @milan_mirrors: In un video comparso sui social registrato durante la serata del Fifa The Best Award, tenutasi ieri sera, Kylian Mbappè… -

La dichiarazione video, in risposta alla domanda di un tifoso, sta facendo il giro del web. Kylian Mbappè professa il suo amore per il Milan. In un video registrato ieri nel corso delAward, il calciatore francese, militante nel Psg, rispondendo ad una domanda da parte di un tifoso in merito alla possibilità che si trasferisca in Italia, ha detto: "Se vengo in Italia è ...Nelle ultime ore sono piovuti insulti e offese, anche a sfondo razzista, su David Alaba, preso di mira sui social per il voto espresso come capitano dell'Austria per l'assegnazione delPlayer Award. Il difensore del Real Madrid ha infatti votato per Lionel Messi, preferendolo al compagno di squadra Karim Benzema. Ecco però le sue parole su Twitter: 'La preferenza è stata ...L'asso francese lo ha detto d urante la serata delTheAward di ieri, rispondendo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in Italia. Inevitabile che le parole ...

FIFA The Best: ecco per chi ha votato Kjaer in rappresentanza del Milan Milan News

Le ultime ore in casa Milan sono state infuocate dalle dichiarazioni di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del PSG, nel corso della cerimonia del "Fifa The ...Parata di stelle del calcio a Parigi, dove è andata in scena la premiazione della settima edizione del “The Best FIFA Football Awards”. Tanti i premi in palio, con i fari puntati soprattutto sul ...