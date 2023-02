Ai Fise Awards 2023 celebrati i successi degli sport equestri

(Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una serata per festeggiare idel 2022, celebrare impreseive e grandi eventi, e iniziare al meglio una stagione importante come quella del. La grande famigliasi è ritrovata a Roma, nella suggestiva location di Villa Miani, per la sesta edizione dei. “Festeggiamo le medaglie del 2022 e un anno incredibilmente fruttuoso. Siamo molto soddisfatti”, ha detto il padrone di casa, il presidente della Federazione ItalianaMarco Di Paola. Il Gran Gala di Beneficenza della Federazione, condotto da Massimiliano Ossini e Carolina Rey, per il secondo anno consecutivo ha supportato il progetto WWF “Adotta un’Oasi”, teso a risanare la natura ...

