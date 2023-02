Ai Fise Awards 2023 celebrati i successi degli sport equestri

(Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una serata per festeggiare idel 2022, celebrare impreseive e grandi eventi, e iniziare al meglio una stagione importante come quella del. La grande famigliasi è ritrovata a Roma, nella suggestiva location di Villa Miani, per la sesta edizione dei. “Festeggiamo le medaglie del 2022 e un anno incredibilmente fruttuoso. Siamo molto soddisfatti”, ha detto il padrone di casa, il presidente della Federazione ItalianaMarco Di Paola. Il Gran Gala di Beneficenza della Federazione, condotto da Massimiliano Ossini e Carolina Rey, per il secondo anno consecutivo ha supportato il progetto WWF “Adotta un'Oasi”, teso a risanare la natura ...

Bologna, 29 gennaio 2023 - Arriva il mese di febbraio e cresce, come ogni anno, l'attesa per i Fise Awards 2023. Il Gran Gala della Federazione Italiana Sport Equestri si svolgerà a Roma il 27 febbraio nella splendida location offerta da Villa Miani, sulla sommità di Monte Mario. Questi e tanti altri successi sportivi del 2022, come ormai e' tradizione, saranno celebrati in occasione del Gran Gala di beneficenza Fise Awards (in programma lunedi' 27 febbraio a Villa Miani).

ROMA (ITALPRESS) – Una serata per festeggiare i successi del 2022, celebrare imprese sportive e grandi eventi, e iniziare al meglio una ..."Abbiamo incontrato i campioni che ci hanno regalato grandi emozioni nel 2022 e che siamo certi ci sapranno stupire anche quest'anno con momenti da ricordare, in vista di una stagione sportiva importa ...