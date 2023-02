Ai Fifa Awards è festa Argentina, Messi miglior giocatore 2022 (Di martedì 28 febbraio 2023) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Argentina batte Real Madrid. La serata parigina dei “Best Fifa Football Awards” incorona la Seleccion campione del mondo, che porta a casa i riconoscimenti più ambiti. A partire da quello riservato al miglior calciatore del 2022: ct, capitani, media e tifosi hanno scelto per la settima volta Lionel Messi, trascinatore della Seleccion in Qatar. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain ha la meglio sul compagno di squadra e rivale nella finale mondiale Kylian Mbappè e su Karim Benzema, Pallone d'Oro lo scorso ottobre dopo l'accoppiata Liga-Champions nella scorsa stagione. Il trionfo dell'Albiceleste si consuma anche con Lionel Scaloni, che nel giorno dell'ufficialità del suo rinnovo fino al 2026 viene eletto miglior allenatore dello scorso ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) –batte Real Madrid. La serata parigina dei “BestFootball” incorona la Seleccion campione del mondo, che porta a casa i riconoscimenti più ambiti. A partire da quello riservato alcalciatore del: ct, capitani, media e tifosi hanno scelto per la settima volta Lionel, trascinatore della Seleccion in Qatar. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain ha la meglio sul compagno di squadra e rivale nella finale mondiale Kylian Mbappè e su Karim Benzema, Pallone d'Oro lo scorso ottobre dopo l'accoppiata Liga-Champions nella scorsa stagione. Il trionfo dell'Albiceleste si consuma anche con Lionel Scaloni, che nel giorno dell'ufficialità del suo rinnovo fino al 2026 viene elettoallenatore dello scorso ...

