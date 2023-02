Agostinelli: "Il Napoli sta facendo un campionato a parte, gli azzurri possono aprire un ciclo vincente" (Di martedì 28 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore, di seguito le sue parole: “I numeri del Napoli sono così eclatanti che la squadra sta facendo un campionato a parte, gioca da sola. Non mi sembra ci siano i presupposti per una reazione delle altre o per un calo degli azzurri. Il Napoli quando scende in campo in campionato sembra giochi la partitella del giovedì. Non ha neanche pressione perché se ne perde una non fa niente. Le altre non ne possono vincere 14. Osimhen? Nella crescita c’è sicuramente la mano dell’allenatore, ma c’è stata la crescita del singolo. Sta crescendo in maniera notevole. Non dico sia come Haaland, ma ci stiamo andando vicino. Che sia stato decisivo quest’anno lo ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Andrea, allenatore, di seguito le sue parole: “I numeri delsono così eclatanti che la squadra staun, gioca da sola. Non mi sembra ci siano i presupposti per una reazione delle altre o per un calo degli. Ilquando scende in campo insembra giochi la partitella del giovedì. Non ha neanche pressione perché se ne perde una non fa niente. Le altre non nevincere 14. Osimhen? Nella crescita c’è sicuramente la mano dell’allenatore, ma c’è stata la crescita del singolo. Sta crescendo in maniera notevole. Non dico sia come Haaland, ma ci stiamo andando vicino. Che sia stato decisivo quest’anno lo ...

