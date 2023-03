Agnelli Tipiesse, cambio in panchina: addio a Graziosi, la squadra a Morato (Di martedì 28 febbraio 2023) Volley A2 maschile . Martedì 28 febbraio la società ha comunicato con una note la fine del rapporto col coach marchigiano. L’allenatore paga un lungo periodo di crisi, con 4 ko nelle ultime cinque gare, e il sesto posto in classifica. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 febbraio 2023) Volley A2 maschile . Martedì 28 febbraio la società ha comunicato con una note la fine del rapporto col coach marchigiano. L’allenatore paga un lungo periodo di crisi, con 4 ko nelle ultime cinque gare, e il sesto posto in classifica.

