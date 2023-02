Aggressione a locale in San Salvario, un arresto per tentato omicidio (Di martedì 28 febbraio 2023) Un 28enne, di origini romene, residente nel quartiere Parella a Torino, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato e lesioni aggravate, per il pestaggio avvenuto nel locale notturno Crazy Love di via Galliari, lo scorso 4 settembre. Allora due stranieri furono aggrediti e picchiati con uno sgabello e un bastone di metallo e furono poi ricoverati in ospedale in condizioni gravissime.Lo scorso novembre per lo stesso episodio era stato arrestato un 37enne romeno con le stesse accuse. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno proseguito le indagini individuando un secondo presunto responsabile del violento pestaggio. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 28 febbraio 2023) Un 28enne, di origini romene, residente nel quartiere Parella a Torino, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa diaggravato e lesioni aggravate, per il pestaggio avvenuto nelnotturno Crazy Love di via Galliari, lo scorso 4 settembre. Allora due stranieri furono aggrediti e picchiati con uno sgabello e un bastone di metallo e furono poi ricoverati in ospedale in condizioni gravissime.Lo scorso novembre per lo stesso episodio era stato arrestato un 37enne romeno con le stesse accuse. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno proseguito le indagini individuando un secondo presunto responsabile del violento pestaggio. L'articolo proviene da Nuova Società.

