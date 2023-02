Aggressione a Firenze | i sindacati Cgil | Cisl e Uil dicono no | manifestazione il 4 marzo

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il mondo della scuola manifesta sabato 4per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l’affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e per quanti a diverso titolo vi agiscono. L'articolo .