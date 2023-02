Agenas | nel 2022 spesa elettricità aziende sanitarie cresciuta del 96 | 2%

(Di martedì 28 febbraio 2023) Laper l'energia nelle, che nel 2021 in Italia ha avuto un'incidenza media di 1,3% sul totale dei costi di produzione, ha raggiunto a fineuna media di 2,3%, impattando ...

La spesa per l'energia nelle aziende sanitarie, che2021 in Italia ha avuto un'incidenza media di 1,3% sul totale dei costi di produzione, ha ... E' quanto evidenzia l'idagineche ha ...I numeri appena presentati a scopo divulgativo da Ropi sono stati elaborati sulla banca dati, l'Agenzia nazionale del ministero della salute che ogni anno raccogliesuo osservatorio le ...Quasi 25 mila pazienti di cancro hanno deciso2021 di operarsi fuori dalla propria regione, ovvero più di uno su dieci. Il dato è stato ricostruito dache ha fotografato la 'mobilità oncologica' tra una regione e l'altra del Paese. Tra ...

Al via il progetto Europeo HEROES sulla programmazione del ... Agenas

Il caro energia ha colpito tutti e non ha risparmiato neanche la sanità: nel 2022 è stato un vero e proprio salasso da 3,2 miliardi di euro. È quanto è stato il costo complessivo per l’energia che si ...La spesa pro capite per esami e controlli è di 22,6 euro l'anno. Pagando i tempi si accorciano drasticamente. Libera professione intramoenia: l'ha scelta il 53% dei medici ospedalieri ...