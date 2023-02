Afrisicilia | nasce nuova cooperativa dei migranti liberi dal caporalato

(Di martedì 28 febbraio 2023) Catania, 28 feb. (Labitalia) - Si chiamae commercializzerà ortaggi. E' lacostituita a Catania daiprotagonisti del progetto Piu Su.Pr.Eme. (Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento), cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione e dall'Unione europea, Pon inclusione Fondo sociale europeo 2014-2020. L'iniziativa è nata per contrastare il lavoro nero e la discriminazione in Sicilia. Subito dopo la formalizzazione della, il gruppo die i partner coinvolti nel progetto etneo hanno accolto il plauso della dirigente dell'ex ufficio speciale Immigrazione dell'assessorato regionale al Lavoro e alla Famiglia (oggi Servizio 3 del ...

(Adnkronos) - Si chiama Afrisicilia e commercializzerà ortaggi. E' la nuova cooperativa costituita a Catania dai migranti protagonisti del progetto Piu Su.Pr.Eme. (Percorsi individualizzati di uscita ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...