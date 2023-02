Adriana Volpe e Mario Adinolfi sui selfie con Maria De Filippi (Di martedì 28 febbraio 2023) La vicenda del selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio ha scatenato un dibattito acceso tra i commentatori, i politici e il pubblico. Mentre molti hanno condannato l’atteggiamento di chi ha chiesto la foto trofeo alla conduttrice in un momento così delicato, come Selvaggia Lucarelli, Sabrina Ferilli e Adriana Volpe, c’è chi, come Mario Adinolfi, ha voluto fare da bastian contrario. Mario Adinolfi e la critica a Maria De Filippi Le parole di Adinolfi hanno suscitato molte reazioni, soprattutto da parte dei fans della De Filippi, il politico ha detto che non c’è da stupirsi se la conduttrice ha deciso di venire incontro ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 febbraio 2023) La vicenda delconDealla camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio ha scatenato un dibattito acceso tra i commentatori, i politici e il pubblico. Mentre molti hanno condannato l’atteggiamento di chi ha chiesto la foto trofeo alla conduttrice in un momento così delicato, come Selvaggia Lucarelli, Sabrina Ferilli e, c’è chi, come, ha voluto fare da bastian contrario.e la critica aDeLe parole dihanno suscitato molte reazioni, soprattutto da parte dei fans della De, il politico ha detto che non c’è da stupirsi se la conduttrice ha deciso di venire incontro ...

