"Adesso basta!". Attimi di panico in diretta tv, la conduttrice crolla e inizia a piangere: "Non è giusto" (VIDEO) (Di martedì 28 febbraio 2023) La furia di Katy Perry durante l'ultima puntata di American Idol. La famosa cantante si è messa a piangere, crollando letteralmente, dopo aver ascoltato una storia a dir poco atroce. Lei, insieme ai suoi colleghi Luke Bryan e Lionel Richie, hanno dato spazio a un ragazzo di Santa Fe, Texas. Il giovane si è presentato ai provini dello show e ha rivelato di essere sopravvissuto ad una sparatoria nella sua scuola. Per questo motivo il ragazzo, che si chiama Trey, ha deciso che avrebbe dovuto sfogare il suo dramma con la musica. Queste le sue parole: "Ciao sono Trey, sono di Santa Fe in Texas. Sono qui per vari motivi, anche perché nel 2018 un uomo armato è arrivato nella mia scuola. Ero nell'aula d'arte uno e lui ha sparato all'aula d'arte due prima di raggiungere l'aula d'arte uno. Ho perso molti amici. Otto studenti sono stati uccisi. Due insegnanti ...

