Addio ad una leggenda del cinema di animazione: morto Burny Mattinson (Di martedì 28 febbraio 2023) Addio a una leggenda del cinema di animazione, il ‘castmember’ più longevo della storia della company creata da Walt Disney, con una carriera lunga sette decenni: il regista, sceneggiatore e produttore statunitense Burny Mattinson, che ha lasciato la sua firma in decine di capolavori, da “Gli Aristogatti” a “La spada nella roccia”, da “Aladdin” a “Il re leone” e “Mulan”, è morto dopo una breve malattia lunedì 27 febbraio in una casa di riposo di Canoga Park a Los Angeles all’età di 87 anni. Mattinson, che aveva conosciuto personalmente ‘zio Walt’, avrebbe dovuto ricevere il premio per il 70° anniversario di servizio presso la Disney – il primo in assoluto – il prossimo 4 giugno, come ha precisato The Walt Disney Co. dando l’annuncio della scomparsa. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023)a unadeldi, il ‘castmember’ più longevo della storia della company creata da Walt Disney, con una carriera lunga sette decenni: il regista, sceneggiatore e produttore statunitense, che ha lasciato la sua firma in decine di capolavori, da “Gli Aristogatti” a “La spada nella roccia”, da “Aladdin” a “Il re leone” e “Mulan”, èdopo una breve malattia lunedì 27 febbraio in una casa di riposo di Canoga Park a Los Angeles all’età di 87 anni., che aveva conosciuto personalmente ‘zio Walt’, avrebbe dovuto ricevere il premio per il 70° anniversario di servizio presso la Disney – il primo in assoluto – il prossimo 4 giugno, come ha precisato The Walt Disney Co. dando l’annuncio della scomparsa. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : I dem si sono suicidati lasciando scegliere il segretario ai non iscritti. Addio alla vocazione riformista e alle a… - enpaonlus : Addio Cholita, l'orsa con le dita mozzate torturata dai circensi non c'è più - greenMe - Una storia straziante. DOP… - RaiTre : L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che… - EttoreCasoni : RT @giuseppetrimarc: Il 28 febbraio 1986 si apre a Roma l'XI Congresso nazionale della Cgil. È il Congresso di addio di LUCIANO LAMA che sa… - InkSonoro : @avvclarinsolia Secondo me tornerà, è come se avessero lasciato una porta aperta (anche il mancato saluto con Marsh… -