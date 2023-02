Addio a Burny Mattinson | è morto lo storico animatore della Disney

Leggi su tag24

(Di martedì 28 febbraio 2023). I fansono rimasti sconvolti e addolorati per la scomparsa del leggendarioche in questi anni ha firmato decine di capolavori. A dare l’annunciosua scomparsa è stata proprio la WaltCo. Il prossimo 4 giugnoavrebbe dovuto ricevere il premio per il ... TAG24.