Adani critica l’Inter: “Le partite brutte sono inconcepibili” | Serie A (Di martedì 28 febbraio 2023) Lele Adani ha espresso la sua opinione durante un intervento sulla BoboTv: «l’Inter sta giocando delle partite davvero brutte. La rosa rimane una delle più forti della Serie A, con giocatori come Lukaku e Brozovic che sono tornati a disposizione. La gara contro il Bologna è stata una ripetizione di situazioni viste in passato. Nonostante tutto, l’Inter è ancora in corsa per la Champions League, ma il divario dal Napoli è troppo grande. **Un divario di 18 punti è inaccettabile sia per l’Inter che per la Juve indipendentemente dalla penalizzazione**. In nessun campionato al mondo si vede una distanza così abissale, e il nostro è un campionato di livello medio-basso. Anche il Bayern Monaco, che ha vinto 15-0 contro l’Union Berlino, non è a 18 punti dalla ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 febbraio 2023) Leleha espresso la sua opinione durante un intervento sulla BoboTv: «sta giocando delledavvero. La rosa rimane una delle più forti dellaA, con giocatori come Lukaku e Brozovic chetornati a disposizione. La gara contro il Bologna è stata una ripetizione di situazioni viste in passato. Nonostante tutto,è ancora in corsa per la Champions League, ma il divario dal Napoli è troppo grande. **Un divario di 18 punti è inaccettabile sia perche per la Juve indipendentemente dalla penalizzazione**. In nessun campionato al mondo si vede una distanza così abissale, e il nostro è un campionato di livello medio-basso. Anche il Bayern Monaco, che ha vinto 15-0 contro l’Union Berlino, non è a 18 punti dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aswhenoutrains : @theKeyserSoeze ritorno esemplificato da un ottica puerile alla 'se compro A vincerò B', con poi i seguenti maghegg… - Ledbowski : @gabrielevalli7 anche su questo sono abbastanza in linea, con la differenza che adani è un parassita che vivacchia… - marmoacolazione : @NeroTifoso È questo che sostanzialmente chi critica Adani non capisce, che l'alternativa è questa. Questa povertà abissale. - FartJoao : @davidsiracusano @alby_rolfo Non è una critica, ma un dato di fatto, bisogna agitare i social, come Adani, Ziliani,… - gegedigennaro : RT @belizelig: @ZZiliani @SkySport Ma sai, in fondo se lo meritano. Avessero avuto un briciolo di dignità negli ultimi due anni magari qual… -