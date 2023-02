Ad Acapulco Ruud e Rune avanti con fatica. Alcaraz in dubbio (Di martedì 28 febbraio 2023) In attesa dei fratelli Berrettini, che scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì (Matteo contro Molcan, Jacopo contro Otte), ha preso il via il torneo Atp 500 di Acapulco, con ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 febbraio 2023) In attesa dei fratelli Berrettini, che scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì (Matteo contro Molcan, Jacopo contro Otte), ha preso il via il torneo Atp 500 di, con ...

