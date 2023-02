Achraf Hakimi indagato per violenza sessuale | 23enne racconta di essere stata abusata a casa del terzino del Psg

(Di martedì 28 febbraio 2023)per. Una donna di 23 anni hato alla polizia diaggredita edaldel Paris Saint Germain all’interno delladel calciatore marocchino ex Inter. Secondo quanto riporta Le Parisien, lanon ha voluto sporgere denuncia, ma la procura di Créteil ha preso in carico il caso prima di trasmetterlo a quella di Nanterre, poiché i fatti si sono svolti a Boulogne-Billancourt., che ha saltato le ultime due gare di Ligue 1 con Lille e Marsiglia per un infortunio, ieri sera (27 febbraio) era presenta alla cerimonia di premiazione del Best FIFA Football Awards: è stato inserito tra i ...

I messaggi scambiati on line, l'invito a casa e lì lo stupro. L'ex calciatore dell'Inter, Achraf Hakimi - in nerazzurro nel 2020/2021, oggi al Psg - è indagato per violenza sessuale a Parigi. Secondo ...